Regiondirektören: ”Det finns egentligen ingen vinnare i det här”

Nedan följer ett urval meddelanden från material som lämnats in till Malmö tingsrätt.

Redan den 30 november 2017, flera månader innan bolaget Vårdinnovation bildas och upphandlingen startar, skriver en av de åtalade tjänstemännen till den blivande vd:n Damon Tojjar: ”Alf ser fram emot att träffa dig den 11:e!” och tillägger: ”Han pratade direkt regionlicens och mängdrabatt Ha ha”.

Knappt två veckor senare, den 11 december, skriver samma tjänsteman till Damon Tojjar: ”Har fått mess av Alf idag som visar intresse. För tempots skull så tror jag dels att en beskrivning av vad vi skall handla upp eller fråga efter vore bra och tycker också det vore bra att få beskrivet en helst flera prismodeller som är gångbara för dig. Inte nivå utan bara modell som jag sen kan testa av internt”.

Den 24 januari 2018 skriver tjänstemannen på nytt till Damon Tojjar: ”Fick ”go ahead” från Alf igår. X och jag träffar koncerninköp på fredag”. Tojjar svarar: ”Ringer lite senare Ok?”

Högsta ledningen var inte bara intresserad av att införa Vårdexpressen på regionens vårdcentraler. Damon Tojjar sammanfattar ett möte med regiondirektör Alf Jönsson i ett meddelande till tjänstemannen den 21 september 2019. Då har Vårdinnovation vunnit upphandlingen och piloter på några skånska vårdcentraler har just dragit igång: ”Resultatet av mötet med Alf igår; Vi tar Helsingborgs lasarett (de är lyriska), så vi börjar inventera och göra en förundersökning av vad som kan och bör göras. Jag sålde in vår vision om att inte bara gå in i akuten, utan se hela flödet till inläggningarna på olika avdelningar och flödet igenom. Räknar med 1-2 år för oss för att gå igenom de stegen som behövs för att vi ska vara redo att lansera brett för hela sjukhuset. Det ger oss tid för förändringsledning och utveckling.”