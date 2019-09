Risk för krångel med kortbetalning i Skånetrafikens app

Det nya EU-direktivet, PSD2, Payment Service Directive 2, börjar gälla från och med lördagen den 14 september. EU-direktivet påverkar alla kortbetalningar inom alla branscher, inte bara Skånetrafikens kortbetalningar. Ytterst är det bankerna som reglerar hur kunden kan använda sina betalkort i appar och i butiker.

Vad exakt är det som gör att det kan krångla för Skånetrafikens resenärer när de ska köpa biljetter i appen?

– För de kunder som kopplat sitt betalkort till en app, kan det betyda att de behöver knappa in både kortnummer och CVC-kod vid varje köp. Det kan också betyda att de behöver legitimera sig med Bank-ID, säger Thomas Johansson, på Skånetrafikens presstjänst.

Kan strula vid köp i app

Fungerar allt som vanligt och är det problemfritt om man betalar med faktura, Jojo-kort eller betalkort på buss, i automat och över disk?

– Ja, eftersom EU-direktivet enbart påverkar betalning med betalkort och inget annat.

Vad kan man som resenär göra redan nu för att undvika krångel och förbereda sig för övergångarna?

– Förköpa oaktiverade biljetter i appen redan idag och aktivera dem i samband med resan.

Mycket beror på bankerna

Om man brukar köpa biljett eller månadskort med sitt bankkort via app och det är kopplat till Klarna. Kan man undvika krångel genom att redan nu koppla bankkortet till PayEx i er app i stället?

– Vi har tre appar: Reseplaneraren, Stadsbiljetten och Skånetrafiken. För vissa kunder kan kortbetalning vara helt problemfritt. För andra kan det krångla. I vilken omfattning vissa av våra kunder påverkas, vet vi inte, eftersom det ligger hos bankerna, säger Thomas Johansson.

Om resenärer, som använder apparna Reseplaneraren eller Stadsbiljetten, nekas kortbetalning, rekommenderar Skånetrafiken att man gör en fakturabetalning via Klarna istället.

Resenärer, som använder appen Skånetrafiken, kan råka ut för att kortbetalningar plötsligt nekas av banken. Då föreslår Skånetrafiken att man antingen byter betalningssätt till faktura via Klarna eller till kortbetalning via PayEx. Även med PayEx kan det bli problem under en övergångsfas. Om biljettköpet inte går igenom, kan det bero på att kundens BankID inte svarar till PayEx, vilket i sin tur kan betyda att man måste skriva in sina kortuppgifter på nytt vid varje köp.

Gäller att välja rätt betalsätt

Hur länge kan de här svårigheterna att köpa biljetter med kort i era appar bestå?

– Vi arbetar intensivt för att kortbetalning via PayEx ska fungera så fort som möjligt. Vi årsskiftet kommer vi att bara erbjuda PayEx. Men för vissa kunder, som inte har svenskt personnummer eller svenskt bankkonto, kan det ta längre tid.

Vad händer de resenärer som inte lyckats förnya eller betala sina biljetter via appen de närmaste två veckorna?

– Alla kan köpa biljett i app, så länge de väljer ett betalsätt som fungerar för dem.

Vart ska man vända sig om allt kör i hop sig och man inte reder ut sitt biljettköp?

– Man kan vända sig till vår kundtjänst och ta direktkontakt med PayEx, säger Thomas Johansson, Skånetrafikens presstalesperson.