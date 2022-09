Så hög kan din elräkning bli i vinter

Både Stockholms handelskammare och elbolaget God El har räknat på hur höga elräkningarna för normalhushåll kan tänkas bli i vinter.

Enligt God El kan elen för en normalvilla som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år i det dyraste området i Skåne kosta nästan 17 000 kronor i månaden, det är 12 900 kronor mer än motsvarande månad i fjol.

En liten lägenhet med en förbrukning på 2 000 kilowattimmar per år kan innebära elräkningar på 1 200 kronor per månad. Under vintern 2020/2021 var elkostnaden för villan 1 600 kronor per månad, och en hundring för lägenheten.

”Extremt pessimistiska”

Stockholms handelskammare har räknat på en längre period, hela vinterhalvåret. Deras beräkningar pekar på elräkningar på 85 000 kronor i elområde 3 och 95 000 kronor i elområde 4, baserat på en normalvillas förbrukning på 20 000 kilowattimmar per år.

– Hushållen är extremt pessimistiska om sin hushållsekonomi. Många kommer få dra ned på all konsumtion utom sådan som är absolut nödvändig, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms handelskammare.

Kan bli värre

Men beräkningarna från Stockholms handelskammare och God El är bara prognoser. Det kan bli värre än så, konstaterar Maria Erdmann, vd för God El.

– Det är ett otroligt allvarligt läge. Regeringens snabba beslut i helgen om likviditetsgarantier för elproducenter understryker det, säger hon.

Det var bara ett par år sedan elpriset låg på runt 20 öre per kilowattimme i snitt. Nu ser det ut att rusa upp mot 7 kronor och 40 öre i elområde 4 efter årsskiftet.

– Det finns ett maxpris på elbörsen Nord Pool. Fram till för ett par veckor sedan var det 40 kronor per kilowattimme. Men så slog Lettland i taket under två timmar. Nu har det höjts till 52 kronor per kilowattimme, säger Maria Erdmann.

Den 21 september höjs maxpriset ytterligare till 65 kronor per kilowattimme.

Så här fungerar elmarknaden: