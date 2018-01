Så mycket parkeringsböter utfärdades i din kommun

Malmö kommuns 97 miljoner kronor i utfärdade böter är nästan dubbelt så mycket som resten av de skånska kommunerna tillsammans. Kommunen är förvisso Skånes folkrikaste men även sett till totalt bötesbelopp per invånare ligger Malmö långt högre än tvåan på listan. I Landskrona utfärdades parkeringsböter för 133 kronor per invånare under 2017; i Malmö 291.

Många böter betalas aldrig

Men det är långt ifrån alla parkeringsböter som kommer kommunen till gagn i form av intäkter. SVT Nyheter Skåne kunde för ett år sedan avslöja att det 2016 fanns 40.000 obetalda parkeringsböter i Malmö. En stor del av problematiken då var användandet av så kallade bilmålvakter, det vill säga personer som skrivs som ägare till en bil med syfte att mot en avgift ta på sig skulder som rör bilen. I juni rapporterade SVT Nyheter Skåne om en man som på pappret ägde 4.000 bilar med skulder på över 8 miljoner kronor.

Transportstyrelsen har trots de dystra siffrorna sett en ljusning i problematiken sedan en lagändring från 2014 gjort det möjligt för kommuner att bogsera bort bilar med en skuld högre än 5.000 kronor.

Perstorp längst ned på listan

Längst ned på listan över utfärdade parkeringsböter återfinns Perstorp. I den nordskånska kommunen betalade befolkningen 19 öre i parkeringsböter per person utslaget på alla kommuninvånare under 2017. Det totala utfärdade beloppet under året var 1.400 kronor.