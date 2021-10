Så påverkas onsdagstrafiken av förintelsekonferensen

I ett pressmeddelande skriver polisen att eskorter mellan Malmömässan och Malmö Live kommer börja klockan 13, vilket kommer leda till tillfälliga avstängningar av framförallt Pildammsvägen.

Allt eftersom eftermiddagen går kommer antalet eskorter öka, vilket kommer leda till att Pildammsvägen helt stängs av. Även Yttre ringvägen i samma utsträckning, framförallt i riktning mot Öresundsbron och Malmömässan. Enligt polisen väntas detta pågå fram till klockan 20-21.

Busstrafiken återupptogs

Även E65 kommer att påverkas. Framförallt mellan klockan 16 och 20. Polisen skriver att de kommer försöka undvika långa trafikstopp, men att det kan förekomma vid vissa tidpunkter.

Eftersom vägar stängs av påverkas även busstrafiken i Malmö. Skånetrafiken har tidigare uppmanat folk att inte resa till, från eller inom Malmö den 12-13 oktober.

Bland annat har flera regionbusslinjer dragits om. Under onsdagsmorgonen ställdes dessutom all stadsbusstrafik in, men den kunde återupptas igen klockan 11 och planeras fortsätta att gå under kvällen.

Läget i kollektivtrafiken: ”Räkna med att det blir förseningar”

Efter det har det uppstått en del följdförseningar, men under tidig eftermiddag var det inga större störningar.

– Helt kort så är läget ganska lugnt i trafiken just nu, säger Joakim Borgudd, presskommunikatör på Skånetrafiken vid klockan 15 på eftermiddagen.

Enligt Joakim Borgudd är det svårt att sia om hur det kommer se ut under eftermiddagen, kvällen och morgondagen.

– Vi hoppas att det ska rulla på, men polisen har flaggat för att det kan bli en del trafikstopp, men exakt i vilken omfattning vet vi inte i nuläget, säger han.

Han uppmanar den som ska ta bussen i Malmö att hålla ett öga på Skånetrafikens app eller hemsida, då förändringar kan komma med kort varsel.

– Ska man resa idag kan man räkna med att det blir förseningar, säger Joakim Borgudd.