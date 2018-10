Bono hyllade Kim Larsen i Köpenhamn

U2:s sångare Bono fick ett fullsatt Royal Arena att dra efter andan igår. Framåt slutet av konserten framfördes den för de flesta danskar välbekanta hitten This is my life. Låten kommer från Gasolins skiva Efter endnu en dag från 1976, det band som Kim Larsen var frontfigur i.

– Jag tyckte det var riktigt fint gjort av U2 att göra en hyllning. Speciellt med tanke på det var samma dag som han gick bort, säger Michael Linck som var på plats.

Samtidigt visades ett stort foto på Kim Larsen med årtalen 1945-2018 på. Detta bemöttes med ett kraftigt jubel, och Bono berättade att kvällens konsert var tillägnad Kim Larsen.

– Reaktionerna var enorma i arenan, säger Michael Linck.