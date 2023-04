Skola i Malmö inrymd – elev hade med sig vapen

Det var under torsdagsförmiddagen som polisen larmades till en skola i Malmö efter hot om att en elev kommit till skolan med vapen.

– Jag kan bekräfta att vi varit på en skola i Malmö under dagen, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson på polisen.

Under eftermiddagen kom ett meddelande ut till barnens vårdnadshavare med information om att man genomfört en inrymning där alla elever och all personal låste in sig i klassrum.

– Naturligtvis har dagens händelse väckt oro hos eleverna. Deras säkerhet är vår främsta prioritet och då vi inte visste om det fanns en beväpnad elev på skolan eller inte tog vi det säkra före det osäkra och inledde en inrymning, skriver skolans rektor bland annat i meddelandet.

Polisen är förtegen om händelsen, men säger att inget vapen hittats och att ingen är frihetsberövad.

SVT Nyheter Skåne söker skolans rektor för en kommentar.