Stor sorg i Hässleholm efter dödsolyckan: ”Oerhört tragiskt”

Det ringer konsant i Clas G Wilkes telefon. Det är många som på olika sätt vill visa sitt deltagande i sorgen efter den svåra olyckan.

Han är märkbart tagen.

– Vi har haft vår egen och kommunens krisgrupp på plats, både igår och i dag, så alla som behöver stöd kan få det.

Det var under en av Snapphanerallyts SM-deltävlingar som bilen åkte in i ett träd. 35-åringens liv gick inte att rädda och kartläsaren, en man i 30-årsåldern, vårdades under lördagen för lindriga skador.

– Vi hade en räddningsbil och en egen ambulans på platsen, men det gick ju tyvärr inte att rädda livet honom.

”Nånting har gått fel”

Säkerheten kring rallytälingarna är enligt Claes G Wilke stor och han kan inte se att det fanns några brister i säkerhetsarbetet.

– Eftersom det var en SM-tävling kan de tävlande köra sträckan innan, men nånting har ju hänt som gjorde att det gick fel.

Polisen har nu tagit bilen i beslag och kommer också titta igenom det filmmaterial som finns för att utreda hur olyckan gick till.

Klubben koncentrerar sig nu på att ta hand om varandra.

– Det är tungt. Jag är ytterst ansvar för allt, men det är skönt att veta att säkerheten fungerade bra, mer kan vi inte göra.

