Efter dödsolyckan på rally-SM – Gotlands MF:s Bilklubb i sorg: ”En eldsjäl”

Rallyföraren från Gotland, en man i 35-årsåldern, omkom på lördagen under rally-SM i Hässleholm. Under pågående tävling körde bilen av oklar anledning vägen och kraschade in i ett träd.

För codrivern, också från Gotland, skadades lindrigt, enligt besked från sjukvården under lördagskvällen.

”Stötta varandra i sorgen”

Gotlands MF:s Bilklubb öppnade klubblokalen kl 13 på söndagen för alla som ville träffas eller bara vara en stund.

– Vi vill träffas och försöka förstå det som hänt och finnas för varandra och stötta vandra i sorgen, säger Anette Westöö.

Klubben ställer in sin nästa tävling som skulle gått den 26 augusti.