Staffanstorps reklamfilm: Familj flyttar från otryggheten i Malmö

Reklamfilmen är två minuter lång och skildrar hur en mor och hennes dotter trakasseras av ungdomar och väljer att packa flyttlasset och lämna staden. En speakerröst berättar:

”... otryggheten och utanförskapet har gjort att många känner sig förlorade och vilsna i sin stad.”

Familjen i filmen flyttar till Staffanstorp. Där lyser solen och människor är glada.

”I vår kommun tar vi hand om varandra på riktigt, ung som äldre. Anställd som egenföretagare.”

”Pekar inte ut Malmö”

– Vi gör det för att locka nya invånare och företagsetableringar till kommunen, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Som dåligt exempel i filmen används Malmö, varför då?

– Malmö nämns inte i filmen och ska man spela in någonstans i en skånsk stadsmiljö så ligger ju Malmö nära till hands. Vi pekar inte ut Malmö, utan vill visa på en företeelse där människor känner sig otrygga.

Reagerar starkt

Moa Berglöf, fristående krönikör på Sydsvenskan, reagerar starkt på att filmen publiceras precis efter att en 15-åring mördats och en annan skadats allvarligt i samma område som filmen spelats in i.

– Jag tycker att det är ett vidrigt tilltag, att så nära inpå en så allvarlig händelse publicera den här filmen. Det kan inte vara någon slump, säger hon.

Hon menar att inte bara valet av publiceringsdag är problematiskt, utan även filmen i sig.

– Filmen är gjord på ett propagandistiskt sätt, där farliga Malmö jämförs med soliga Staffanstorp på ett vis som är mycket ovanligt i Sverige.

Färdig nu

Men Christian Sonesson ser inget problem med publiceringsdagen.

– Den publiceras nu för att den är färdig nu, säger han.

Filmen har fått kritik för att den publiceras just efter att en 15-åring mördats och en annan skadats i just det område där den spelades in. Vad säger du om det?

– Ja, jag har uppmärksammats på den kritiken, men ska vi vara ärliga så händer det ju ofta något i Malmö så jag tycker att det är lite långsökt.