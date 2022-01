Stor personalbrist tvingar förskolor i Höör att hålla stängt

– Det är ett ansträngt läge, säger rektor Jeanette Schildt.

Hos förskolan Krokodilen är nio av 14 i personalen hemma på grund av coronarestriktioner. På förskolan Midgård-Prästkragen är läget liknande, 12 av 19 i personalen är tvungna att stanna hemma.

Smitta i hela byn

Jeanette Schildt säger att det i nuläget inte ser ut som om de behöver stänga fler förskolor. Hon är dock öppen för att läget kan förändras.

– Just nu är läget under kontroll på övriga förskolor. Men det är ju bara just nu i denna stund som vi pratar. Den här smittan går ju över hela byn, säger Jeanette Schildt.

Det är inte första gången som en förskola i kommunen tvingas ha stängt i år. Skeppsklockan har också haft stängt tidigare men har nu öppet igen.

Om läget inte försämras så kommer Krokodilen troligtvis att kunna öppna på torsdag. Midgård-Prästkragen hoppas kunna öppna på måndag igen. De vårdnadshavare som har samhällsviktiga yrken kan fortfarande få barnomsorg.