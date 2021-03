Stormen Evert på väg till Skåne – klass 1-varning för snö

– Värst blir det under morgonen och förmiddagen. Under torsdagen kommer plusgraderna successivt och det kommer då att övergå i regn, säger SVT:s meteorolog Josefine Bergstedt. Foto: SVT/Johan Nilsson, TT

Under torsdagsmorgonen väntas stormen Evert komma in över Sverige. I Skåne blir det klass 1-varning för snöfall och en vind upp till 16 meter per sekund.

– Våren kan man glömma, säger SVT:s meteorolog Josefine Bergstedt.