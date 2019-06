Vi har knappt hunnit riva ut lapparna i kalendern för att växla om till juni innan den riktiga sommarvärmen slår till. Åtminstone om man ska tro SVT:s meteorolig Åsa Rasmussen.

– Nu har vi ordentligt varm luft på väg in. Under måndagen kommer den in över både Skåne, Blekinge och Småland, säger hon.

Var blir det varmast?

– Nordöstra Skåne, där kan vi få upp mot 30 grader, men då gäller det att solen får gassa på i stort sett hela dagen.



