SVT:s meteorolog Åsa Rasmussen. Foto: Johan Paulin/Linda Fridh/SVT Visa alla (4)

Visa alla (4)

Tillfällig sommarvärme i Skåne till helgen

Ett regnväder drar in från sydväst över Skåne under tisdagskvällen. Det kommer regna natten till onsdag och eventuellt även under onsdagsmorgonen. Det finns även risk för åska. Först till helgen klarnar det upp och blir varmare och soligare väder i Skåne.

På onsdag sträcker sig ett stråk av regn från de västra delarna av Götaland och upp över västra delen av Svealand. – På torsdag fortsätter det lite ostadiga vädret i Skåne med enstaka skurar. I solen kan det kännas varmt och skönt men så fort det kommer en skur blir det kallt igen, säger SVT:s meteorolog Åsa Rasmussen, till SVT Nyheter Skåne. – Ett typiskt sommarväder skulle man kunna säga med klara mornar, stackmoln som blir skurar här och där under dagen och som sedan försvinner under kvällen. Sol till veckoslutet I slutet av veckan börjar lite varmare luft att ta sig in över landet och i kombination med en del sol på flera platser i landet stiger nu temperaturen. – Först på fredag kommer den varma luften in över Skåne, det blir torrare med temperaturer på 20-25 grader. Inte alls speciellt blåsigt. Mitt favoritväder! säger Åsa Rasmussen. SVT:s meteorolog Åsa Rasmussen. Foto: Johan Paulin/SVT Varmast och soligast väntas det bli på lördag i Skåne och även då blir det 20-25 grader varmt. Gäckande jetström Den senaste tidens växlande väder beror på en kall luftmassa som kommer norrifrån och ett lågtryck som skapat regnskurar. – Det hänger i sin tur ihop med att vi haft en så kallad jetström högt upp i atmosfären som legat fastlåst söder om Sverige under juli månad. Därför har det varit kallt här och varmt i södra Europa. Men den här jetströmmen släpper nu taget lite. Åtminstone till helgen, säger Åsa Rasmussen. Kommer det att bli sommar på riktigt snart? – Det har ju varit sommarväder i juni och det är mycket sommar kvar. Jag tror det kommer fler varma perioder framöver, säger Åsa Rasmussen, meteorolog på SVT. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!