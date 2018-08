Trelleborg och tränaren Patrick Winqvist lyckades inte vända sin dåliga trend ens mot division 2-motstånd Foto: Arkivbild, TT

Trelleborg föll oväntat i cupen

Hässleholms IF, bottenlag i division 2, stod för en ordentlig skräll och slog ut allsvenska jumbon Trelleborg ur Svenska cupen med 3–2 efter förlängning.

Stor hjälte: tremålsskytten Joel Wedenell.

-Vi gör en fantastisk insats, jublade matchvinnaren i C More.