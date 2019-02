Upptäckt människohandel minskade

Trafficking sker från en rad olika länder och motiven bakom är flera. Det vanligaste är att den som smugglas tvingas till prostitution eller utnyttjas på den svarta arbetsmarknaden. Eftersom Malmö ligger nära kontinenten är det ofta en vanlig väg in till Sverige, via Öresundsbron och via färjetrafik.

Den långsiktiga trenden är att Migrationsverket för varje år upptäcker alltfler fall av människohandel. Men förra året gick kurvan neråt. 384 fall mot 444 året innan. Vad det beror på vet man inte.

– Det kan vara att ärendesammansättningen ändrades, säger Lisa Hultin Knutas som är Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.

– En annan tänkbar förklaring är att Migrationsverkets omställning förra året ledde till att färre medarbetare kunde utbildas i frågor om människohandel eller lägga lika mycket tid på att leta efter indikationer.

Polisen utreder

När Migrationsverket upptäcker ett misstänkt fall så kontaktas polisen. Rör det sig om minderåriga kopplas även socialtjänsten in. Det är sedan polisen som utreder om något brott har begåtts.

De vanligaste ursprungsländerna för misstänkta offer var förra året Nigeria, Marocko, Turkiet, Pakistan och Vietnam. Bland de 384 anmälda fallen förekommer 58 olika länder.