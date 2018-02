Värmen får vänta – nu kommer rysskylan

– Det är en process som tar lite tid, men resultatet blir att att det kommer in kall luft österifrån. Det kommer bli mycket kallare än vad vi haft tidigare. Det kan bitvis bli lite blåsigt också. Allt hänger på detaljer kring hur tryckfältet utvecklar sig, säger Nitzan Cohen, meteorolog på SVT.

Kalla nätter

Enligt SVT:s meteorolog kan skåningarna vänta sig att vintern kommer på lördag. Då blir nätterna mycket kalla med upp till tio minusgrader och på dagarna väntas det bli omkring fem minusgrader. Lokalt kan det bli ännu kallare.

– Det kan komma in snöbyar från havet. Men det kan också bli soligt och klart vinterväder. Det kommer vara lokala skillnader, säger Nitzan Cohen.

Den nordostliga vinden som kan vara både måttlig och frisk på sina håll, består till måndag och tisdag nästa vecka. Störst snöchans har östra Skåne eftersom vindriktningen delvis kommer från det hållet.

Snö i Skåne

Under onsdagen varierar molnen i södra halvan av Skåne och det blir en del luckor i molntäcket. Det kan dra in en del snöbyar över Östersjölandskapen. Under onsdagen kan även Malmöborna få snö. Det beror på att luftmassan är redan nu tillräckligt kall för att ge snö.

– I slutet på nästa vecka kan det bli mildare tillfälligt, men sedan blir det troligen kallare igen, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen.