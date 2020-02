I början av veckan anhölls tre personer misstänkta för att ha startat en brand inne i mataffären under söndagskvällen. Branden kunde släckas snabbt men orsakade en kraftig rökutveckling. De två flickor under 18 år som suttit anhållna släpptes under onsdagen.

– De är fortfarande misstänkta, men eftersom de är under 18 så är det inte obligatoriskt att häkta dem. De bedöms heller inte kunna påverka utredningen, säger Jonny Philipsson, åklagare.