48 av 57 på fängelset i Kalmar smittade av covid-19

Det första konstaterade fallet bland de intagna kom på juldagen, och nu är alltså den absoluta majoriteten smittad, något som P4 Kalmar var först med att berätta.

– Sen har det hållit på under jul- och nyårshelgerna. Vi är just nu i ett tufft läge, säger Hans Lagerlöf som är anstaltschef till SVT Nyheter Småland.

Gamla lokaler

Varför tror du att spridningen blivit så stor hos er?

– Vi vet ju inte det men vi har haft samtal med smittskydddet om olika tänkbara orsaker. En orsak som vi kan se är att våra lokaler är gamla och trånga och att vi därför inte har samma förutsättningar att sektionera som på andra ställen, säger Hans Lagerlöf.

Även bland personalen är andelen smittade hög, och det innebär att anstalten tvingas ställa om verksamheten och låna in personal.

– Vi har ingen arbetsdrift och ingen behandling i våra program. Inte heller handräckningsarbete, det vill säga att vara i städ och att hjälpa till i köket kan genomföras just nu, säger Hans Lagerlöf och tillägger att han inte ser att anstalten kan återgå till det normala ännu på ett tag.

Fängelset i stabsläge

Just nu är fängelset i stabsläge. Ända sedan dagen innan julafton hade all besöksverksamhet ställts in på grund av att en i personalgruppen konstaterats smitad.

Att inte få vara på permissioner och inte få träffa släkten och dessutom inte få träna, hur mår de intagna av det?

– Det är klart att det påverkar våra klienter och även personalen som verkligen får slita. Det är dessutom jättesvårt att ha en uppfattning om när det kan vara över. Vi får ta dag för dag och vi får göra planer, säger Hans Lagerlöf.

Hittills har varken den smittade personalen eller någon av klienterna drabbats av allvarlig sjukdom till följd av covid-19.