V: Ge 5 000 kronor extra per barn till loven

Förslaget ska täcka upp det ekonomiska hål som kan uppstå när barnen är hemma från skolan på loven, enligt partiet. Lovpengen ska delas ut till alla barn mellan 6 och 16 år.

– Vänsterpartiet föreslog i veckan att barnfamiljer ska få dubbla barnbidrag under juni och juli som en akut åtgärd. Men det räcker inte, säger partiledare Nooshi Dadgostar i sitt förstamajtal i Hultsfred.

Fördelas beroende på lovets längd

Lovpengen ska vara en permanent satsning och fördelas över årets olika skollov beroende på dess längd. Exempelvis ska 400 kronor betalas ut under påsklovet och under sportlovet. På sommarlovet ska 2 500 kronor kronor betalas ut per barn.

Vänsterpartiet pekar på att marginalerna för hushållen, och särskilt ensamstående föräldrar, har pressats de senaste åren och hänvisar till höga matpriser och hyror.

– Så kan ett besök på Astrid Lindgrens värld vara en möjlighet även för en familj med små resurser, säger Dadgostar.

Förslaget väntas kosta 6,8 miljarder kronor för år 2026. Angående finansieringen säger Nooshi Dadgostar till SVT:s reporter på plats att man ska återkomma i höstbudgeten.

– Vi har tidigare föreslagit en bankskatt och vi kommer också att föreslå att de matjättar som sätter ett överpris på mat, de kommer få betala en liten bot eller avgift som kommer vara med och finansiera detta.