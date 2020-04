Andra dödsfallet till följd av covid-19 i Kronoberg

Det var under påskaftonen som Region Kronoberg gick ut med att ännu en person dött i sviterna av coronaviruset. Personen var hemmahörande i länet och är alltså inte en av de patienter från Sörmland som regionen vårdar på intensivvårdsavdelningen i Växjö.

I Region Kronoberg har man under den senaste veckan sett en tydlig ökning av patienter som är bekräftat sjuka i covid-19, samt av patienter som till följd av detta behöver sjukhusvård. Under tre dagar i början på veckan kunde 20 nya fall konstateras, en tydlig ökning av nya bekräftade fall per dag mot tidigare.

– Vi ser att antalet fall ökar, även om vi fortfarande ligger efter de stora regionerna. Vi förbereder oss för att vi skulle kunna få lika många fall som i Stockholm, det jobbar vi för fullt med. Någonting annat kan vi inte göra, säger smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist.