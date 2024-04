Andra explosionen på ett år i KLT:s bussar: ”Bekymmersamt”

Samtliga 50 av de minibussar av märket Fiat Ducato, som KLT hyr in av flera trafikbolag för att köra serviceresor, har efter gårdagens olycka tagits ur bruk och ska besiktigas på nytt.

Förra gången det small, i maj förra året, och även då i en parkerad minibuss, gjordes undersökningar på alla minibussar av samma modell efteråt. Man konstaterade då att flera av bussarna hade nötta gastankar.

40 gastankar byttes ut

Omkring 50 bilar kontrollerades, med fem gastankar i varje bil, och resultatet blev att 40 tankar byttes ut.

Hör Mattias Ask, trafikdirektör på KLT om säkerheten på trafikbolagets biogasbussar i klippet ovan.

Under måndagen har resenärer uppmanats att inte boka nya färdtjänstresor som inte är akuta, och uppmaningen kommer att gälla även under tisdagen, enligt Mattias Ask.