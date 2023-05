Ännu en byggnad nedbrunnen utanför Markaryd – ingen skadad

Räddningstjänsten larmades strax efter lunch under onsdagen. Brandmännen som redan var i närheten och släckte en annan brand fick snabbt omfördela bemanningen för att åka till Språxhult.

– Väl på plats hittade vi en helt nedbrunnen byggnad som var omöjlig att rädda, säger Anders Johansson, räddningschef i Markaryd.

Spred sig in i skogen

Branden i byggnaden var snabbt under kontroll, men elden hade även spridit sig in i skogen och där kommer släckningsarbetet pågå under hela natten.

– Det handlar om 4-5 hektar som brinner där, säger Anders Johansson.

Ingen person ska ha skadats i samband med branden. Enligt räddningstjänsten har bränderna i Strömsnäsbruk och Språxhult ingen koppling till varandra. De vet heller inte hur bränderna har startat, men polisen kommer utreda brandorsaken.