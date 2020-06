Mer regn och åska väntas

Ett regnområde kommer under måndagen att dra in över Kalmar län och Kronobergs län. De kommer in västerifrån och fortsätter österut.

– Det kan även bli lite skurar under eftermiddagen och kvällen och det kan bli åska under kvällen, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på SVT.

I Kronobergs län kan det regna 10-15 millimeter och i Kalmar län kan det komma upp till 20 millimeter regn fram till midnatt.

Mycket åska i helgen

I helgen ställde åskoväder till det i trakterna kring Ljungbyholm. Blixten slog ner på två olika ställen.

– Den slog ner i en ladugård. Grannarna upptäckte röken och såg att det brann. De hämtade en handbrandsläckare och när vi kom till platsen hade de släckt branden, säger Christer Holmström, räddningschef i beredskap.

Blixten slog också ner i ett förråd och gick via ledningen in till ett fritidshus och slog ut strömmen helt. Men det började inte brinna.

Fått tillbaka strömmen

Under lördagen blev runt 1200 Eon-kunder strömlösa i Kronoberg, på kvällen hade de flesta fått strömmen tillbaka och på söndagen hade alla fått tillbaka strömmen.

Strax efter lunch på söndagseftermiddagen fick räddningstjänsten ge sig iväg till sågverket i Vislanda i Alvesta kommun. Där hade brunnar satts igen och det ledde till att vatten trängde in i en av byggnaderna och steg till 15 centimeter.

– Vi åkte dit med pumpar och de var igång ett par timmar för att få bort allt vatten, säger Fredrik Bengtsson.