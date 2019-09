Beslut om besparingar i Region Kronoberg – hyrpersonal i fokus

Bakgrunden är Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 4 april att godkänna åtgärder motsvarande 89 miljoner kronor för ekonomi i balans 2019.

Vid regionstyrelsens möte i augusti hade det ekonomiska läget försämrats och därför fattade regionfullmäktige nu beslut om åtgärder.

Ett område som regionen nu beslutat att spara inom gäller kostnader för hyrpersonal. Enligt åtgärdsplanen ska fem miljoner kronor sparas i år och ytterligare 20 miljoner nästa år.

”Vårt eget fel”

Andra klubbade åtgärder är att se över konsultkostnader, inköpsstopp för förbrukningsinventarier, minskad medicinsk service, som provtagning och undersökningar, flytt av patienter från rättspsyk till psykiatri, minskad kostnad för vårdgaranti och anställningsprövning av vakanta administrativa tjänster. Åtgärderna ska bromsa kostnadsutvecklingen med 20 miljoner i år och 66 miljoner kronor nästa år.

– Det svårast är att få med all personal. Att alla måste hjälpas åt och att även det lilla är viktigt. Det är vårt eget fel, vi politiker, vi har fört in ett system där vi hela tiden för in nya pengar, säger Mikael Johansson (M) regionstyrelsen ordförande.

(S) och (V) emot

Alla partier utom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för förslaget. Socialdemokraterna hade gärna sett tuffare besparingar när det gäller kostnader för hyrpersonal och deras mål är att regionen ska vara helt oberoende av hyrpersonal 2020.

– Jag tror att man kan spara mer på hyrpersonal vilket gör att vi kan satsa mer på vår egen personal. Vi tror också att man kan spara mer på konsultkostnader som går till privata företag, saker som jag tror att vi skulle kunna göra själva, säger Henrietta Sarrate ( S) oppositionsråd.