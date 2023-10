Boende i Norrliden: ”Det måste få ett slut”

Mordet inträffade precis utanför kommunens Mötesplats Norrliden, som invigdes för drygt ett år sedan i syfte att skapa trygghet i området.

Till Mötesplatsen kom under tisdagen flera boende för att prata om det som hänt, och under tisdagen hade kommunen kallat in bland annat Svenska kyrkan för att erbjuda stöd och samtal, både för vuxna och barn som bor i området.

Polisen genomförde under tisdagen dörrknackning i området i jakt på fler iakttagelser kopplade till mordet.

Även kommunalrådet Johan Persson (S) fanns på plats för att prata med boende. Hör honom berätta om sina reflektioner i videon.