Brinnande föremål kastades in i föreningslokal

Larmet kom in till polisen vid 20:15 på torsdagskvällen och de åkte till järnvägsgatan tillsammans med Räddningstjänsten.

–Ett föremål har kastats in genom en krossad ruta in i en föreningslokal. Flera personer har befunnit sig inne i lokalen under händelsen och de lyckades släcka branden själva, säger Kim Hild, polisens presstalesperson i region Syd.

Ingen ska ha kommit till fysisk skada.

Polisen vill ha in tips

Polisen har spärrat av platsen i väntan på teknisk undersökning. Det har upprättats en anmälan om grov mordbrand.

Polisen är intresserade av observationer och den som har tips kan ringer polisen på 11414.

–Vi kommer även att knacka dörr i området under dagen. Det går också utmärkt att gå ner till polispatruller på platsen och prata med dem, säger Kim Hild.