Efter it-attacken – Kalmar kommun tvingas betala ut felaktiga löner

IT-attackens effekter påverkar fortsatt Kalmar kommuns verksamhet – på olika sätt.

En av följderna är att kommunen ännu inte har full tillgång till lönesystemet. Det gör att lönerna som delas ut för februari månad inte kommer att vara helt rätt. Lönerna kommer istället baseras på tidigare utbetalda löner.

– Vi förstår att det här skapar mycket oro och frustration, och en hel del extraarbete för både chefer och för våra lönehandläggare, säger Maria Holgersson, HR-direktör, i ett pressmeddelande.

”Alla kommer få lön”

För nyanställda kräver det extra hantering. Just nu pågår ett arbete för att samla in all nödvändig information för att alla ska få lön.

– Vårt gemensamma huvudfokus och mål är att alla får ut en lön och det kommer alla att få, säger Maria Holgersson, HR-direktör i pressmeddelandet.