Fler får del av krisstöd efter sommarens torka

Anledningen till det breddade stödet är sommarens torka som slog hårt mot alla grenar inom lantbruket.

– I princip alla produktionsgrenar har drabbats av inkomstbortfall, antingen genom minskad skörd eller ökade foderkostnader. Inom animalieproduktionen finns det fortsatt en risk för avveckling eller minskning av djurantal, en minskad produktion som kan vara svår att ta igen, säger Tjitte de Vries, ansvarig chef för uppdraget att föreslå fördelning av bidraget.

Begränsa konsekvenserna av sommarens torka

Regeringen har avsatt 760 miljoner kronor under 2019 för att begränsa konsekvenserna av förra sommarens torka. Jordbruksverket har haft i uppdrag att föreslå en fördelning av stödet och under fredagen lämnade myndigheten in sitt förslag till regeringen.

Krisstödet infördes i samband med förra årets torra och varma sommar. 400 miljoner kronor delades ut till främst de som hade kor och får. Men enligt det nya förslaget blir stödet både större och bredare i år.

– Nästa steg är att regeringen ska ge sitt godkännande. Vår målsättning är att kunna betala ut så stor del som möjligt i halvårsskiftet, säger Tjitte de Vries.