Ingen julmässa på Huseby – Nordens största ställer in

Under onsdagen kom beskedet att Nordens största julmässa som brukar locka 40 000 besökare ställer in. Huseby gör som flera andra arrangörer och ställer in. Någon form av jularrangemang kommer det att bli på Huseby i år, men då i mindre omfattaning. Liknande lösningar med mindre arrangemang planerar även andra aktörer som SVT varit i kontakt med.

– Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att inte kunna genomföra den 29:e julmässan på Huseby, men omständigheterna i år gör att vi anser att det är det klokaste beslutet, säger Sofie Magnusson VD Huseby Bruk AB. – Vi kommer att ha jularrangemang på Huseby i år också, men då i mindre omfattning och anpassat till rådande förutsättningar, fortsätter Sofie Magnusson. Om det blir en julmarknad på Bergqvara gård utanför Växjö den 11-13 december är inte bestämt än. Beslutet kommer att tas i oktober. – Vi följer utvecklingen och ser hur förutsättningarna ser ut då. Eftersom vår marknad är så sent på året känner vi att vi har råd att vänta till oktober, säger Nils Posse. Skapar julstämning utan marknad Kulturparken Småland har bestämt sig för att ställa in sin traditionella julmarknad med många utställare och besökare. Istället kommer de bjuda in till julstämning på museet med lite aktiviteter för barn. – Vi var tvungna att ta beslutet redan nu. Det tar lång tid att planera en julmarknad och vi behöver lång framförhållning, säger Lennart Johansson vd och museichef på Kulturparken Småland. I Västervik är det inte riktigt bestämt än om det blir någon julmarknad på Spötorget som förra året. Men det lutar åt att den ställs in – Vi följer noga vad Folkhälsomyndigheten säger och vi en bra dialog med polisen. Vi kommer att ta ett beslut i oktober, säger Tobias Ahlstedt, centrumledare i Västervik. Ingen julmarknad utomhus I Kosta blir det ingen traditionell julmarknad utomhus som det brukar vara men julen är inte inställd. – All rekvisita med mekaniska tomtar, vår skridskobana och stora granar flyttar vi inomhus istället, in på köpcentret, säger Emil A. Jansson på Destination Kosta. Det kommer inte finnas några bodar utomhus men de över fem miljoner lamporna kommer vara tända precis som vanligt. Dela på Facebook Dela på Twitter

