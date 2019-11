Berättade att hon var gravid – fick sparken en vecka senare

Det var i somras som kvinnan, som vi kallar Sara, berättade för sin chef att hon blivit gravid. Hon fick svaret ”Grattis” på sms, men kort därpå blev hon kallad till ett möte för att diskutera schema.

Vid mötet, där även hennes man deltog som tolk, kom beskedet som en kalldusch:

– Han sa att vi måste ändra på ditt kontrakt och skälet var att jag nu var gravid och inte kunde arbeta så mycket längre, säger Sara till SVT.

”Jag bara grät”

Chefen ville kraftigt sänka hennes sysselsättningsgrad. Sara protesterade mot ändringen i avtalet, stämningen blev upprörd och mötet slutade med att hon fick sparken från sin tillsvidareanställning.

– När jag sedan kom hem kunde jag inte prata med någon, jag bara grät. Jag var inte förberedd, allt hände så fort, även den oplanerade graviditeten, säger Sara.

Jobbet var hennes ekonomiska trygghet inför barnets ankomst, och anhöriga vittnar om att hon mådde dåligt en lång tid efteråt.

Ville slippa vända tunga fönster

När Sara avskedades hade hon bara jobbat på städfirman i några månader. Hon berättar att hon vid ett tillfälle sagt att hon tyckte det var svårt att putsa stora tunga fönster som fanns hos två kunder. Fönstren behövde vändas, något Sara inte klarade med egen kraft. När hon tog upp problemet då fick hon gehör från chefen, säger hon.

Men vid mötet menade chefen att hon vägrat putsa fönster och angav det som skäl till att han ville dra ner hennes arbetstid.

En annan orsak till att hon fick sparken var, enligt chefen, att kunder varit missnöjda med hennes städning. För SVT visar dock Sara upp sms-konversationer där hon får beröm av chefen och där kunder skickat positiva omdömen om städningen.

Sara är övertygad om att uppsägningen berodde på graviditeten, och inget annat.

– Han ville bara hitta något skäl för att jag inte skulle fortsätta jobba vidare, säger hon.

Chefen: ”Förstår att hon drar den slutsatsen”

Chefen säger till SVT att Sara inte ville göra de arbetsuppgifter som hon blivit anställd för att göra, och att han inte har möjlighet att anpassa jobben efter hennes önskemål.

Att hon alldeles innan sagt att hon var gravid var bara en tillfällighet i sammanhanget, säger han.

– Jag förstår att hon kan dra den slutsatsen eftersom det var ganska nära inpå vi hade mötet som hon meddelade mig att hon var gravid. Det är jättetråkigt, men det var inte av den anledningen.

I Saras kontrakt står att hon hade en månads uppsägningstid. Att hon fick sluta på dagen, utan uppsägningstid och gick miste om en månadslön, var de överens om båda två, hävdar chefen.

Diskrimineringsombudsmannen, DO har nu inlett en tillsyn av städbolaget efter anmälan från Sara. Det gör man bara vid ungefär 10 procent av de omkring 3000 anmälningar som kommer in årligen till DO.

– Jag hoppas och tror att jag kan få upprättelse, säger Sara.