Här drar polisen vapen mot den misstänkte rånaren inne på bensinmacken i Hultsfred

Den 11 oktober utsattes en bensinstation i Hultsfred för rånförsök. Enligt åtalet ska två personer, en 21-årig man och en 16-årig pojke rånat en bensinstation – ovetandes om att polisen höll dem under uppsikt på avstånd.

Enligt åtalet ska den 21-årige mannen trängt sig in i butiken beväpnad med en kniv och sparkat omkull ett bord med godis.

Fångades på bar gärning

Polisen hörde ett kras utifrån och valde att agera. Väl inne i butiken ser polisen att mannen tagit sig in bakom butiksdisken och fått kassörskan att öppna kassalådan under knivhot. Under tiden höll den 16-årige pojken vakt vid dörren.

Nu åtalas de både för försök till rån och ringa narkotikabrott. Den 21-årige mannen åtalas även för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål på allmän plats, försök till stöld samt involverande av en underårig i brottslighet.

Enligt åtalet har den 21-årige mannen i förhör erkänt försök till rån. 16-åringen nekar till anklagelserna.