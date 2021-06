Hot mot Ljungby lasarett – dörrarna hålls låsta

– För säkerheten för medarbetare och besökare har vi beslutat att stänga entrédörrar kring Ljungby sjukhus och där man släpper in patienter, säger Hälso- och sjukhusdirektör Roger O Nilsson till SVT.

Vilken form av hot det rör sig om vill regionen inte kommentera. Klart är dock att enda vägen in på sjukhuset för personal och patienter just nu är via huvudentrén och entrén vid Kungshögen där väktare finns på plats.

– Händelsen är polisanmäld och vi lämnar inga kommentarer under pågående utredning, säger Roger O Nilsson.

Enligt P4 Kronoberg har hotet uttalats på plats på lasarettet. Regionen vet vem personen är, men han har lämnat platsen, skriver radion. Den uppgiften vill Roger O Nilsson kommentera för SVT.

När sjukhuset öppnar upp igen är än så länge oklart.