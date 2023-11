IES om rekryteringen av lärare: ”Vi har 30 års erfarenhet”

– Vi har 30 års erfarenhet av att rekrytera lärare från välrenommerade universitet och högskolor, säger Lars Anders Johansson som är presschef vid IES.

Men hur skolan kontrollerar att deras anställda har utbildningar som lever upp till lagens krav och verkligen motsvarar en svensk lärarexamen, får SVT inga svar på. Detta trots att vi skickat frågan i flera mejl innan vår intervju.

”Kommer från välrenommerade lärosäten”

Vi har pratat med en professor och chef för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, som säger att det kan vara svårt att göra bedömningar av utländska akademiska examina, tar ni hjälp av någon?

– Den frågan får jag i så fall återkomma till om du vill ha detaljkunskaper i hur de bedömningarna går till.

Ett par dagar efter intervjun får vi följande mejlsvar av presschefen när vi ber honom förtydliga:

”IES har som organisation 30 års erfarenhet av att rekrytera lärare från utländska universitet och högskolor. Det handlar om lärare med lärarexamen från välrenommerade utländska lärosäten med lärarutbildning, inklusive pedagogik och ämneskunskap, till exempel en bachelor of education eller ett post graduate certificate of education, som håller minst lika hög nivå som den svenska lärarutbildningen.”

IES: Utländska lärarutbildningar ofta bättre

Men på hemsidan skriver IES att de utländska lärarutbildningarna inte bara är lika bra – utan till och med bättre än de svenska.

”The training of teachers in countries we recruit from, such as Canada, the USA and the UK, is excellent and in many ways superior to the training that Swedish student-teachers receive.”

Men vad Internationella Engelska Skolan grundar det påståendet på – kan Lars Anders Johansson inte förklara.

Hör hans svar på SVT:s frågor i klippet ovan.