Jimmy Durmaz om domen: ”Jättenöjd”

Jimmy Durmaz själv var under rättegången med på länk från Toulouse i Frankrike där han nu spelar och bor. Även Jimmy Durmaz ombud advokat Elisabeth Massi Fritz deltog under rättegången via länk, i hennes fall från Stockholm.

– Jimmy Durmaz sa efter domen att han är jättenöjd med den, säger Elisabeth Massi Fritz.

Jimmy Durmaz berättade för Massi Fritz att han skulle ge sig iväg till träning efter rättegången. Rättegången i Växjö tingsrätt hölls bakom stängda dörrar och därför var inte SVT Nyheter med i rättssalen när Jimmy Durmaz berättade om hur hoten påverkat honom.

Men så här har Elisabeth Massi Fritz beskrivet saken:

– Jimmy Durmaz har tagit väldigt illa vid sig. Han mådde dåligt efter hoten och kände en rädsla för sin egen säkerhet och för sin familjs säkerhet.

”Domen är en viktig markering”

När domen skulle läsas upp var det återigen möjligt för åhörare och media att komma in i rättssalen. I samband med att domen lästes upp gav vare sig Jimmy Durmaz eller 17-åringen några ytterligare kommentarer.

Innan rättens ordförande läste upp domen frågade han Jimmy Durmaz om denne haft några kostnader med att inställa sig till rättegången via länk.

– Nej, det har jag inte haft, svarade Durmaz.

Även Elisabeth Massi Fritz är nöjd med domen.

– Den här domen är en jätteviktig markering. Den är värdefull och viktig, säger hon till SVT Nyheter.

17-årigens försvarare Torgny Eklund säger att han inte vill kommentera domen förrän han talat med sin klient. De vet ännu inte om de kommer att överklaga domen.