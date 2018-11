Trafikkaos i Växjö när många vägarbeten pågår samtidigt

Det pågår många vägarbeten i Växjö tätort just nu. Till exempel byggs det cykelbanor och nya körfält för kollektivtrafiken. Detta har lett till att det på flera platser blir köbildning under rusningstider. Och Växjö kommun inser att det just nu är besvärligt för Växjös bilister.

– Det är väldigt olyckligt. Jag har full förståelse för att det upplevs väldigt ”knöligt” att ta sig fram i trafiken nu, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef på Växjö kommun.

Måste vara klara före årsskiftet

Och anledningen till att det pågår så många vägarbeten samtidigt handlar om ekonomi. Kommunen har fått statliga bidrag på fem miljoner kronor som ska täcka hälften av kostnaderna. Men för att få ta del av dem måste vägarbetena vara färdigställda före årsskiftet.

– För att hinna med den ”tighta” tidslinjen har vi varit tvungna att komprimera investeringarna. Och det har inneburit att det har blivit totalavstängningar, säger Per-Olof Löfberg.

Stora förbättringar

Trots att det är rörigt just nu kommer det bli stora förbättringar när det är färdigt menar Per-Olof Löfberg.

– Det kommer att innebära snabbare bussförbindelser, bättre och säkrare för alla cyklister. Även bilisterna kommer att uppleva förbättringar, då vi kommer att bygga vänstersvängsfält så att det blir färre bilister som måste köa bakom andra bilister som ska svänga åt vänster.