Klarar din hockeyklubb licensen?

Den 30 april ska alla lag i SHL redovisa ett eget kapital på 4 miljoner kronor. Alla lag i Hockeyallsvenskan ska redovisa 1,5 miljon kronor i eget kapital och för lagen i Hockeyettan handlar det om 100.000 kronor.

Till år 2022 stegras sedan kraven succesivt. Då handlar det istället om 10 miljoner för SHL-klubbarna, 4 miljoner för Hockeyallsvenska föreningar och 500.000 kronor för Hockeyettans lag.

Kommer ni att klara kravet på eget kapital till den 30 april, och hur ser det ut på lång sikt?

Växjö Lakers HC (SHL)

– Ja ja vi har absolut inga problem med det. Inga problem alls långsiktigt heller. Det behövs stabilitet i idrottsföreningar så jag tycker det är positivt, säger Henrik Evertsson VD och sportchef i Växjö Lakers.

IF Troja/Ljungby (Hockeyallsvenskan)

– Ja det är ju en tiotusenkronors fråga. Inte utan ökade aktiviteter. Vi har säkerligen samma problem att hitta lösningar som många andra och mycket hänger ju på hur många matcher vi får spela. Men det är ju ingen som står och jublar med flaggan. Målsättningen är ju att vi ska klara det, men om vi klarar det på sikt är för tidigt att säga, säger Pelle Wass ordförande i IF Troja/Ljungby.

Västerviks IK (Hockeyallsvenskan)

– Det kommer vara en balansgång, det måste jag vara ärlig att säga. I vårt läge är det ju tufft för vi är nya och ganska små och kraven kom ganska plötsligt. Visst är det bra med reglering av eget kapital, men just att det händer så snabbt tror jag många är ledsna över, säger Johan Rothlind klubbchef i Västerviks IK.

IK Oskarshamn (Hockeyallsvenskan)

– Håller vi siffrorna som det ser ut nu så kommer vi att klara 1,5 miljon i eget kapital till den sista april. Men att vi har en stabil ekonomi just nu beror ju inte bara på det här året isolerat utan en rad år med sunt satsande. Men vi måste göra ett plus på minst 830.000 kronor och vi har aldrig tidigare gjort ett plus på den nivån om man tittar på ordinarie verksamhet, säger Martin Åkerberg.

Tingsryds AIF (Hockeyallsvenskan) krävas hjälp uppifrån för att klara det? Ta död på HA?

– Vi har goda förhoppningar om att klara licensnämndens krav men det kommer att krävas mycket engagemang från förening och medlemmar. Vi beslutade på mötet i måndags att genomföra bolagisering av föreningen. Vi måste lyckas med det annars ser det mörkt ut, säger Johan Blomster ordförande i Tingsryds AIF.

Nybro Vikings IF (Hockeyettan)

– Japp , vi har kämpat rätt hårt för att strukturera om verksamheten och fått stöd från företag och näringsliv. Ingången förra året var ett underskott på 1,7 miljoner kronor, så det är rätt fantastiskt att vi tillsammans kunnat nå detta. Jag tycker att det är bra för hela hockeyvärlden att man inte drar iväg i sina kostnader. Det här väcker föreningarna för det här har inte tagits på fullaste allvar. På lång sikt kommer det att gynna både ettan och allsvenskan. Men det är klart att det varit en tuff resa hela året, men jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta klara licensen även långsiktigt, säger Krister Engdahl ordförande i Nybro Vikings IF.

Vimmerby HC (Hockeyettan)

– Ja absolut, det räknar vi med. Jag ställer mig positiv till licensreglerna och vi har accepterat dem. Det är klart att det är en utmaning men det handlar om att kunna attrahera sponsorer. Vi ser utmaningar men förstår varför reglerna kommer till. Hittills har det varit alldeles för sårbart. Jag är för ordning och reda, säger Marcus Samuelsson ordförande i Vimmerby HC.