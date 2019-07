Knivman brottades ner utanför kokainrättegång

En knivbeväpnad man försökte under torsdagen ta sig in i en rättssal i Kalmar tingsrätt där den uppmärksammade kokainhärvan just nu avhandlas. Mannen kunde gripas utan att någon kom till skada.

SVT:s reporter Niclas Wimmerberg befann sig på rättegången och blev vittne till händelsen. – De kallade in ett vittne. När vittnet inte dök upp så blev det paus. Och när jag gick ut så hörde jag skrik och såg att säkerhetsvakterna brottade ner en kille i entrén. Jag pratade med en av vakterna efteråt och han sa att killen försökt ta sig in med en stor kniv. Enligt uppgifter till Niclas Wimmerberg så ska knivmannen själv vara ett vittne i rättegången. Han ska vittna om en händelse som utspelade sig i Nybro. De närvarande fick vänta en kvart inne i byggnaden innan de släpptes ut. När knivmannen en stund senare fördes in i polisens buss gjorde han våldsamt motstånd. – Han stretade emot när poliserna drog ut honom till bussen, berättar Niclas Wimmerberg. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!