Oklart vilka uppgifter som spridits efter IT-attacken

I kommunernas datasystem finns en stor mängd personrelaterade uppgifter och just nu är det oklart vilka uppgifter som kopierats under dataintrånget i Mörbylånga och Borgholms kommuner under tisdagen.

– Det är oerhört allvarligt att någon tagit sin in i våra system och kopierat uppgifter, säger Jens Odevall, kommunchef i Borgholms kommun.