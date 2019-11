Fördubblad utskrivning av antidepressiva läkemedel – ”Både bra och dåligt”

– Det kan vara både bra och dåligt, säger Ellen Vinge, ordförande för läkemedelskommittén i Region Kalmar, om att allt fler tar antidepressiva medel.

De nya läkemedlen, med lindrigare biverkningar har möjliggjort för fler personer att få behandling för sina besvär. Samtidigt har forskningen upptäckt nya användningsområden för antidepressiva läkemedel.

Det har gjort att det numera skrivs ut antidepressiva läkemedel för en rad olika åkommor som inte klassas som egentlig depression. Exempelvis ångest, posttraumatiskt stressyndrom och PMS.

– En del som har svåra PMS-besvär kan få sådana här mediciner och behandlas då under kortare perioder av menscykeln, säger Ellen Vinge.

Kvinnor överrepresenterade

Kvinnor är kraftigt överrepresenterade när det gäller förskrivningen av antidepressiva. I vårt område så får 69 män av 1000 någon gång under ett år antidepressiva mediciner utskrivna. För kvinnor är motsvarande siffra 130 av 1000.

PMS är en del av förklaringen men enligt Ellen Vinge kan det också handla om att män inte söker hjälp i samma utsträckning som kvinnor.

Stora skillnader i landet

Utskrivningen av antidepressiva läkemedel skiljer sig kraftigt mellan olika regioner. Kalmar och Kronoberg ligger nära riksgenomsnittet på 99,25 personer per 1000 invånare (98,47 i Kalmar och 100,34 i Kronoberg).

Allra mest antidepressiva recept skrivs i Värmland där 115,88 personer per 1000 invånare under 2018 fick ett sådant recept, medan man i Stockholms län bara skrev ut till 87,28 personer per 1000 invånare. Exakt vad denna skillnad beror på finns det inget entydigt svar på.

– Dels kan det ha med organisation att göra och dels kan det ha blivit en sorts tradition i olika regioner, förklarar Ellen Vinge.

Hon menar att det dessutom kan finnas demografiska orsaker till vissa av skillnaderna. Om det exempelvis bor oproportionerligt många äldre i en region så kan det ge utslag i statistiken eftersom äldre, generellt sett, lider av fler sjukdomar än yngre.