Krismöte för restaurangnäringen i Kronoberg

Take away, take away och take away. Och permitteringar av personalen. Så ser det ut för en del av restaurangerna i Kronobergs län.

Sandra Bertilsson är en av restaurangägarna i Kronobergs län och hon deltog under torsdagen i ett möte tillsammans med andra representanter för näringen. Hon berättar om tuffa dagar och allt färre matgäster, men också om ideér för att få verksamheten på rätt köl. – Det går ju att boka om, inte boka av. Det går kanske att ordna coronafria konferenser, där man tänker på hur man sitter och möblerar efter det. Oskar Wijk är vd för Destination Småland och han är bekymrad över läget för restaurangnäringen, samtidigt som han pekar på olika lösningar. – De företag som har anställda som jobbar hemma kanske kan hjälpa till genom att stötta inköp av kaffe och mackor till de anställda, säger han. Dela Dela

