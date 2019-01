Lessebo gjorde inga livsmedelsinspektioner 2017

Livsmedelsverket skrev i sitt föreläggande att Lessebo inte gjort en enda inspektion under 2017 och att kommunen haft brister innan dess. Bland annat användes pengar från de kontrollavgifter som livsmedelsföretagen i kommunen betalar – som ska gå till inspektioner – till annat.

Anledningen till att det inte genomfördes några inspektioner var helt enkelt att kommunen inte fick tag på någon ny livsmedelsinspektör när den tidigare slutade i början av 2017.

Spela Jonna Hübner och Britt-Inger Sjöstrand tycker till om de uteblivna inspektionerna. Foto: SVT

– Vi gjorde försök men det var för få sökande. Till slut lyckades vi rekrytera en som började i januari 2018. För vår del som är en mindre kommun så kan det ibland vara bekymmer när det är sådana tjänster där det bara finns en person som har den, säger Conny Axelsson, samhällsbyggnadschef i Lessebo.

”Finns alltid en sårbarhet”

Under 2018 har inspektionsarbetet kommit igång igen, 54 inspektioner genomfördes under året och Livsmedelsverket har dragit tillbaka sitt föreläggande. Dock låg kommunen fortfarande lågt vad gäller antal inspektioner per tusen invånare. Lessebo gjorde sex per tusen invånare, snittet ligger på tio.

– I dag tycker jag det ser positivt ut. Vi har byggt ut en bra organisation och känner att vi är i fas med uppdraget. Det finns alltid en sårbarhet, men just nu känns det som att vi har en bra bemanning, säger Conny Axelsson.