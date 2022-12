Under tisdagen fick elever i årskurs 6 på Kvarndammskolan i Hovmantorp testa på hur det är att ramla i en isvak. Detta skedde under kontrollerade former.

Men om du beger dig ut på isen och olyckan skulle vara framme är det viktigt att vara förberedd. Idrottsläraren Patrik Roth, som också är aktiv i svenska livräddningssällskapet, räknar upp fyra saker du bör ha med dig ut på isen.

Hör honom berätta mer i klippet.