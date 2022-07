Här laddar Målilla för värmerekord: ”Inte så förjust”

Kent Karlsson är ordförande i samhällsföreningen i Målilla. Hör i klippet ovan vad han och andra Målillabor tycker om värmen som nu dragit in.

SVT:s metorolog Tora Tomasdottir sa under ondagskvällen att det nationella rekordet på 38 grader skulle komma att hotas under torsdagen och då troligast i antingen Norrköping eller just Målilla.

– Målilla är både köldhål och värmehål. Det ligger i lagom låg terräng där det blir vindstilla lätt och lite mindre molnighet. Då får man solinstrålning på sommaren och väldigt höga temperaturer. På vintern kan det också bli extremt kallt, säger Tomasdottir.