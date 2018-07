MSB: ”Brandrisken når extrema nivåer”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB, går under måndagen den 23 juli ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att uppmana alla att ta ansvar gällande rådande eldningsförbud.

MSB:s myndighetsmeddelande 23 juli:

”Det torra och varma vädret fortsätter i stort sett hela landet. Brandrisken når under veckan extrema nivåer. Fyra kritiska skogsbränder pågår och risken för fler är mycket hög, särskilt i södra delen av landet och i Mälardalen. Skogsbränder måste i det här läget bekämpas tidigt. En liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser.

Läget är extremt allvarligt. MSB uppmanar alla att ta ansvar och följa lokala eldningsförbud. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig”.

Kalmar län ett av två högriskområden

Enligt SMHI väntas extremt höga temperaturer i Kalmar län under den kommande veckan och under torsdagen ser det enligt prognosen ut att bli upp mot 31 grader varmt. Detta gjorde att MSB redan under söndagen pekade ut Kalmar län som ett av två högriskområden för skogsbränder under den kommande veckan.

– Det är ju redan väldigt extremt väder och de värdena vi har redan idag är ungefär de dubbla mot vad vi kallar för extremt utifrån ett brandriskindex, säger Jakob Dahlquist, räddningschef i beredskap vid Västerviks räddningstjänst.

Jakob Dahlquist, räddningschef i beredskap vid Västerviks räddningstjänst. Foto: Tindra Englund

Räddningstjänsterna är redan hårt pressade

I Västerviks kommun har man under helgen bekämpat inte mindre än åtta skogsbränder och att läget nu kommer att förvärras ytterligare med ännu högre temperaturer sätter hård press på räddningstjänsten.

– Det vi försöker göra är att återställa oss så gott som möjligt efter de bränder som har varit samtidigt som vi håller oss uppdaterade på vad som händer nu, säger Jakob Dahlquist.