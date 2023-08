MSB överbelastade av Hesa Fredrik-ansökningar efter Ukrainakrigets start

Innan Ukrainakriget började hade MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fått in ansökningar från 14 kommuner som ville ha ljudsändare. Efter att kriget bröt ut kom det in ytterligare 40 ansökningar till MSB.

Tidigare hade myndigheten en handfull ansökningar per år, men nu är MSB överbelastade.

– Som det ser ut idag får man vänta några år. Vi ska återaktivera 580 system och underhålla de system vi har och sen tillmötesgå alla nya ansökningar, säger Anders Johannesson, enhetschef befolkningsskydd MSB.

Återaktivera system

MSB fick i uppdrag av regeringen att återaktivera sändare som inte varit aktiva på flera decennier, det handlar om 580 stycken i 75 kommuner. Arbetet påbörjades under 2022 och beräknas vara klart under 2024.

Tingsryd, Uppvidinge och Markaryd är kommuner i Kronobergs län som sedan tidigare inte haft varningssystemet utomhus, men ansökt om att få det. Det är idag oklart när och om alla system kommer vara på plats.

Anders Johannesson säger att alla ansökningar inte godkänns, MSB prioriterar utifrån behov och täckningsgrad. Om sändare redan finns på en plats eller behovet inte bedöms så stort kan en ansökan avslås.

Ekonomisk fråga

Men som i så många andra fall handlar det också om pengar. MSB har ansökt om mer pengar för att kunna sätta upp utomhusvarningssystemen.

– Varje system kostar ungefär 100 000 kronor att sätta upp. Pengarna har tidigare räckt till att byta och renovera gamla system. Men nu har vi äskat om mer pengar för att tillmötesgå ansökningar som kommit in. Vi fick extra medel på 40 miljoner av regeringen för att återaktivera sändare och köpa in nya under 2022 och det är de som vi håller på att återinstallera nu och då byter vi ut de gamla, säger Anders Johannesson.

237 kommuner i landet har ljudsändare i dag.

Hör om hur MSB resonerar kring ansökningar i klippet ovan.