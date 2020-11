Musikelever i Tingsryd satsar trots corona – bjuder på digitala konserter

Foto: AMB, Academy of music and business

Musikeleverna vid Academy of Music and Business i Tingsryd genomför under veckan flera konserter – på ett coronaanpassat sätt. Istället för publik på plats sänds konserterna direkt på nätet.

– Vi vill förgylla tillvaron för så många som möjligt i det här ganska skrala kultursverige just nu, säger Jakob Klingstedt, rektor på skolan.