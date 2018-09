Nya ungdomsserien Eagles spelas in i Oskarshamn

I våras var inspelningsteamet på turné för leta efter unga skådespelartalanger till den nya serien. Karlskrona, Kalmar, Växjö fick besök liksom Oskarshamn där serien nu spelas in. Adrian Öjvindsson från Kristianstad gick på den öppna castingen i Växjö och fick en roll.

– Jag gick dit med några kompisar som skulle söka. Jag var inte så nervös utan bara hamnade där, giorde så gott jag kunde och fick improvisera lite, säger Adrian Öjvindsson.

Kompisarna som du följde med och som inte fick jobbet, är de sura nu då?

– Jag hoppas inte det, några av dem har varit med som statister, säger Adrian Öjvindsson.

Flera oskarshamnare

Flera i inspelningsteamet kommer ursprungligen från Oskarshamn. Seriens regissör Amanda Adolfsson kommer från därifrån liksom producenten Stefan H Lindén som även skrivit manus. Han är nu tillbaka på sin gamla gymnasieskola och spelar in och det är en del minnen som väcks till liv.

– Brandlarmet gick här förut och jag visste direkt att jag skulle gå ut på fotbollsplanen, säger han och skrattar.

Idén till serien är hans egen och i arbetet har han gjort research och pratat med ungdomar och fått en bild av hur det är att vara tonåring i Oskarshamn i dag.

Serien spelas in i Oskarshamn just nu och kommer att sändas på SVT play under våren 2019.