Den nya serien ”Eagles” ska spelas in i Oskarshamn och är en svensk variant av norska serien ”Skam”. På bilden ovan: de fem huvudskådespelarna från ”Skam”. Foto: TT

Nya SVT-serien ”Eagles” ska spelas in i Oskarshamn

Produktionsbolaget New Stories ska tillsammans med SVT producera en ny tv-serie som har fått namnet ”Eagles”. Serien är en svensk variant av den norska serien ”Skam” och ska till största delen spelas in i småländska Oskarshamn. Och en liten del av serien spelas in i Karlskrona.