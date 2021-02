Nya siffror: Befolkningen ökar i Kalmar och Kronoberg

Störst befolkningsökning 2020 står Kronoberg för. Här har befolkningen ökat med 794 personer, eller 0,4 procent. Kalmar län ökade sin befolkning med 564 personer, motsvarade 0,2 procent. I båda länen är det inflyttningen som främst pekas ut som orsak till den lilla ökningen.

Men ökningen är ojämnt fördelad. Loken i Kronoberg är Älmhult och Växjö, medan Uppvidinge och Lessebo tvärtom minskat sin befolkning något. I Kalmar län är det Mörbylånga och Kalmar som drar upp statistiken, medan Högsby är en av de kommuner i landet som minskat sin befolkning mest, med över 3 procent under 2020. Totalt är det 7 av 12 kommuner i Kalmar län som minskar antalet invånare under förra året.

Stihna Johansson Evertsson, ordförande i kommunstyrelsen i Högsby kommun sade 2020 att man var oroliga för utvecklingen i kommunen.

Minsta befolkningsökningen sedan 2005

Totalt sett i Sverige är befolkningsökningen den minsta sedan 2005, delvis på grund av något färre födda, men även på grund av att invandringen inte varit så låg på 15 år.

Även pandemin kan ha bidragit till statistiken: I Kronobergs län har överdödligheten under 2020 varit näst högst i landet. 12,6 procent fler personer har avlidit i Kronoberg under 2020 än genomsnittet under åren 2015-2019, vilket skulle kunna härledas till pandemin.

Se befolkningsförändringen per kommun i faktarutan.